हत्या या हादसा?: गड्ढे में मिला अज्ञात युवक का शव, सिर-हाथ क्षतिग्रस्त; शिनाख्त में जुटी पुलिस- एक आशंका ये भी

कैंपियरगंज के थाना क्षेत्र के मझौना गांव के पास सड़क किनारे गड्ढे में बुधवार को करीब 35 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने गड्ढे में शव पड़ा देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

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शव की हालत काफी खराब बताई जा रही है। सिर और हाथ के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त मिले हैं। पुलिस के अनुसार, आशंका है कि शव के इन हिस्सों को जानवरों ने नुकसान पहुंचाया है। हालांकि युवक की मौत कैसे और कब हुई, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।घटना की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ कैंपियरगंज अनुराग सिंह ने बताया कि युवक की अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है।पुलिस आसपास के गांवों में पूछताछ करने के साथ ही लापता लोगों की जानकारी जुटा रही है। पहचान होने के बाद ही युवक के यहां पहुंचने और उसकी मौत की परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिल सकेगी।