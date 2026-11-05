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Gorakhpur News: बालू लदे ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत

Thu, 05 Nov 2026 02:51 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:51 AM IST
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Motorcyclist killed after being struck by a sand-laden tractor-trolley
जगतबेला। तिवारीपुर थाना क्षेत्र के डोमिनगढ़ गोलंबर के पास बुधवार दोपहर बालू लदे ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक को ट्रैक्टर-ट्रॉली समेत पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
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मृतक की पहचान चिलुआताल थाना क्षेत्र के मजनू चौकी अंतर्गत उतरासोत गांव निवासी अवधेश निषाद (33) पुत्र सकलदेव निषाद के रूप में हुई है। अवधेश पेंटिंग का काम करता था। बुधवार को काम खत्म कर बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान डोमिनगढ़ गोलंबर के पास उसी दिशा में जा रही बालू लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आ गया। हादसे में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। शव देखकर उनमें आक्रोश फैल गया और उन्होंने सड़क जाम कर दिया। करीब आधे घंटे तक आवागमन बाधित रहा। सूचना पर पहुंची तिवारीपुर पुलिस ने परिजनों को समझाया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन ने जाम समाप्त किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अवधेश तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। उसके बड़े भाई का नाम राकेश निषाद और छोटे भाई का नाम मुकेश निषाद है। उसकी तीनों बहनों की शादी हो चुकी है। युवक की मौत से परिवार में मातम पसरा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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तिवारीपुर थाना प्रभारी विकास सिंह ने बताया कि चालक को हिरासत में ले लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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