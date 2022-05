{"_id":"628c68788217a35ca63af5ac","slug":"misbehavior-then-health-department-will-file-a-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gorakhpur: बदसलूकी तो स्वास्थ्य विभाग दर्ज कराएगा केस, स्वास्थकर्मियों से हो चुकी है मारपीट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Tue, 24 May 2022 10:39 AM IST