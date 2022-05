{"_id":"6273555c8012186de35c9614","slug":"minister-in-charge-dharampal-singh-will-come-gorakhpur-today-for-three-day-tour","type":"story","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: तीन दिवसीय दौरे पर आज आएंगे प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह, विकास कार्यों की जांचेंगे रफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Thu, 05 May 2022 10:11 AM IST