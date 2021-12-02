Gorakhpur News: नेपाल आपदा पीड़ितों के लिए भेजी जाएंगी दवाएं

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गोरखपुर। नेपाल में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए दवा विक्रेता समिति, भालोटिया मार्केट के दवा व्यवसायियों ने आवश्यक दवाओं का सहयोग किया है। समिति की ओर से उपलब्ध कराई गई दवाएं मानव सेवा संस्थान सेवा के माध्यम से नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंदों तक पहुंचाई जाएंगी। समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दूबे व मानव सेवा संस्थान सेवा के निदेशक मयंक त्रिपाठी ने कहा कि आपदा के समय भोजन और कपड़ों के साथ जरूरी दवाओं की भी आवश्यकता होती है।