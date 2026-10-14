Gorakhpur News: उधार दिए रुपये मांगने पर मेडिकल स्टोर संचालक को धमकी, प्राथमिकी

विज्ञापन





हरपुर बुदहट। मकान निर्माण के लिए उधार दिए गए 5.02 लाख रुपये वापस मांगने पर मेडिकल स्टोर संचालक को गाली देने, मारपीट की कोशिश करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर हरपुर बुदहट पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, सुरसी गांव निवासी संतोष कुमार मौर्य कटसहरा बाजार में मेडिकल स्टोर चलाते हैं। उनका आरोप है कि सुगौना गांव निवासी जितेंद्र कपूर अक्सर उनके मेडिकल स्टोर पर आते-जाते थे। इसी दौरान दोनों के बीच परिचय हो गया। आरोप है कि जितेंद्र कपूर मकान बनवा रहे थे और पैसों की जरूरत पड़ने पर उन्होंने गूगल पे के माध्यम से संतोष कुमार मौर्य से 5,02,000 रुपये उधार लिए थे। संवाद