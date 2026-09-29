Gorakhpur News: मेडल मिला तो सेल्फी से बनाया पल यादगार, दोस्तों संग कैद की खुशी

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गोरखपुर। बाल मेला सम्मान समारोह में मेडल और प्रमाण पत्र पाते ही बच्चों के चेहरे खिल उठे। सभागार में सम्मान मिलने के बाद छात्राओं ने दोस्तों के साथ सेल्फी लेकर खुशी जाहिर की। हाथ में सर्टिफिकेट और गले में मेडल लटकाए बच्चे इस पल को यादगार बनाने के लिए फोटो लेते नजर आए। इसके साथ ही समारोह के बाद भी बच्चे देर तक सभागार में रुके रहे और एक-दूसरे के साथ फोटो लेते रहे।