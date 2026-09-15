Gorakhpur News: रिटायर्ड शिक्षक के घर गिरी बिजली, बड़ा हादसा टला

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हरपुर बुदहट। बिशुनपुरा में सोमवार को बारिश के दौरान सेवानिवृत्त शिक्षक राधेश्याम दुबे के घर पर आकाशीय बिजली गिरने से इनवर्टर समेत कई विद्युत उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए। तेज धमाके से परिवार और आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। घटना के समय परिवार के सभी सदस्य घर में मौजूद थे, लेकिन किसी को चोट नहीं आई। बताया गया कि आकाशीय बिजली सीधे घर में लगे इनवर्टर पर गिरी। इसकी चपेट में आने से इनवर्टर के साथ अन्य विद्युत उपकरण भी खराब हो गए। तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। जनहानि नहीं होने से परिवार ने राहत की सांस ली। घटना के बाद कुछ देर तक गांव में दहशत का माहौल रहा।