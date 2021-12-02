Gorakhpur News: कांग्रेस में जिला व महानगर अध्यक्ष के लिए घमासान, 15 ने की दावेदारी

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पार्टी की ओर से नेताओं से आवेदन मांगे गए थे। पूर्व जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान के अलावा अरुण अग्रहरि, राकेश यादव, अभिषेक गांधी, मोनिका पांडेय, उमेंद्र पांडेय, जितेंद्र पांडेय, रवि प्रताप निषाद, प्रेम लता चतुर्वेदी ने भी दावेदारी की है। इसके अलावा महानगर अध्यक्ष के लिए अनवर हुसैन, सुमित पांडेय, अनुराग पांडेय, तौकीर आलम,जितेंद्र विश्वकर्मा का नाम सामने आया है। विज्ञापन

जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी ने बताया कि इस समय सभी की निगाहें सूची पर टिकी हैं। सोमवार या मंगलवार को सूची जारी हो सकती है। इसके बाद पार्टी के निर्देश के अनुसार क्षेत्र में संगठन का कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि विगत दिनों यूपी कांग्रेस के सह प्रभारी व सांसद श्याम कुमार दौलत बरवे ने विभिन्न ब्लाकों का दौरा किया था। इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष पद के लिए आवेदन दिए थे। अब शीर्ष नेतृत्व के निर्णय का इंतजार है। विज्ञापन विज्ञापन

पार्टी की ओर से नेताओं से आवेदन मांगे गए थे। पूर्व जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान के अलावा अरुण अग्रहरि, राकेश यादव, अभिषेक गांधी, मोनिका पांडेय, उमेंद्र पांडेय, जितेंद्र पांडेय, रवि प्रताप निषाद, प्रेम लता चतुर्वेदी ने भी दावेदारी की है। इसके अलावा महानगर अध्यक्ष के लिए अनवर हुसैन, सुमित पांडेय, अनुराग पांडेय, तौकीर आलम,जितेंद्र विश्वकर्मा का नाम सामने आया है।जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी ने बताया कि इस समय सभी की निगाहें सूची पर टिकी हैं। सोमवार या मंगलवार को सूची जारी हो सकती है। इसके बाद पार्टी के निर्देश के अनुसार क्षेत्र में संगठन का कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि विगत दिनों यूपी कांग्रेस के सह प्रभारी व सांसद श्याम कुमार दौलत बरवे ने विभिन्न ब्लाकों का दौरा किया था। इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष पद के लिए आवेदन दिए थे। अब शीर्ष नेतृत्व के निर्णय का इंतजार है।

गोरखपुर। कांग्रेस में नए जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज हो गई है। दोनों पदों के लिए कुल करीब 15 आवेदन भरे गए हैं। इनमें जिलाध्यक्ष के लिए नौ और महानगर अध्यक्ष पद के लिए छह लोगों ने दावेदारी की है। पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने सभी आवेदकों के बारे में जानकारी भी मंगाई है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही पार्टी की ओर से नाम तय कर लिए जाएंगे।