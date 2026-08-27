फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Lawyer paid 5.56 lakh for restaurant investment; 1.84 lakh not returned.

Gorakhpur News: रेस्टोरेंट में निवेश के नाम पर अधिवक्ता से 5.56 लाख लिए, 1.84 लाख नहीं लौटाए

Thu, 27 Aug 2026 02:47 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:47 AM IST
विज्ञापन
Lawyer paid 5.56 lakh for restaurant investment; 1.84 lakh not returned.
गोरखपुर। एम्स गेट नंबर तीन के सामने रेस्टोरेंट में निवेश कर लाभ कमाने का झांसा देकर अधिवक्ता से 5.56 लाख रुपये लेने और 1.84 लाख रुपये वापस नहीं करने का मामला सामने आया है। रकम मांगने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। पीड़ित ने गोरखनाथ थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

महराजगंज के बृजमनगंज क्षेत्र निवासी अधिवक्ता संदीप कुमार त्रिपाठी वर्तमान में पुराना गोरखनाथ क्षेत्र में रहते हैं। पुलिस को दी तहरीर में उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 से 2024 तक वह नीरज जायसवाल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। इसी दौरान नीरज, उनके चालक कृष्ण कुमार और चंदा देवी से परिचय हुआ। आरोप है कि तीनों ने संदीप को बताया कि वे एम्स गेट नंबर तीन के सामने डी ग्रेनरी नाम से रेस्टोरेंट संचालित करते हैं।
विज्ञापन

इसमें रुपये लगाने पर लाभ देने और जरूरत पड़ने पर मूलधन वापस करने का भरोसा दिया गया। परिचय और भरोसे के आधार पर संदीप ने दिसंबर 2024 से मई 2026 के बीच चंदा देवी और कृष्ण कुमार को अलग-अलग समय पर ऑनलाइन और नकद मिलाकर कुल 5.56 लाख रुपये दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

अधिवक्ता के मुताबिक, आरोपियों ने इसमें से 3,71,210 रुपये वापस कर दिए लेकिन 1,84,850 रुपये अब तक नहीं लौटाए। उन्होंने जब शेष रकम की मांग की तो 13 जून को कथित तौर पर गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद संदीप ने थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed