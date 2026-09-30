टूटा बांध और बिखरी जिंदगी: नेपाल के पानी ने कुशीनगर में मचाई तबाही, रातों-रात डूबे 20 गांव; पानी संग बढ़ा खौफ

1 of 7 बाढ़ से ग्रसित लोग सामान लेकर बंधे पर बाहर आ गए - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी







Link Copied







सोमवार की रात में बांध टूटने की खबर जैसे ही फैली किसी ने बच्चों को गोद में उठाया तो कोई बुजुर्गों का हाथ पकड़कर सुरक्षित स्थान की ओर निकल पड़ा। कुछ ही घंटों में खेत, सड़कें और घर पानी में डूब गए। बाढ़ का पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि लोगों को सामान समेटने तक का मौका नहीं मिला।



कुशीनगर में टूटा एपी बांध अब सिर्फ पानी के बहाव की कहानी नहीं है, बल्कि उन परिवारों की दास्तान बन गया है, जिनकी जिंदगी एक ही रात में बदल गई। बांध टूटा तो पानी गांवों में घुसा, लेकिन उसके साथ हजारों लोगों के सपने, मेहनत और वर्षों की जमा-पूंजी भी बह गई। नेपाल के पानी को रोकने वाला एपी तटबंध करीब 100 मीटर तक टूट गया है। इस कारण कुशीनगर जिले के 20 गांव बाढ़ की जद में आ गए हैं। पानी का प्रवाह जैसे-जैसे बढ़ता जा रहा है लोगों में भय भी वैसे ही नजर आ रहा है।

2 of 7 बाढ़ से ग्रसित लोग सामान लेकर बंधे पर बाहर आ गए - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

इस बांध से बमुश्किल डेढ़ किमी दूरी पर स्थित है जवही एहतमाली (गौरहा) गांव। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर इसी गांव में है। करीब दो से तीन फीट तक पानी लोगों के घरों में पहुंच गया है और आवागमन बंद हो गया है। गांव के ही मजरे के पास छोटा सा बाजार है और जो पूरे दिन गुलजार रहता है। मंगलवार को हालात कुछ बदले से थे।

3 of 7 बाढ़ से पीड़ित लोग सामान लेकर बंधे पर बाहर आ गए - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

बांध टूटने से लोगों में डर और दहशत थी। ज्यादातर दुकानें बंद थीं और हर जगह गांव छोड़कर आए लोगों के चेहरे पर बेचैनी के भाव साफ नजर आ रहा था। इसी गांव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर बाद पहुंचे और पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया।



विज्ञापन विज्ञापन

4 of 7 बाढ़ से पीड़ित लोग सामान लेकर बंधे पर बाहर आ गए - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

गांव से बाहर आकर सड़क किनारे एक पेड़ की छांव के नीचे सौ से ज्यादा परिवार ठहरे हुए हैं। परिवार के साथ शरण लिए फूलदेव साहनी ने बताया कि रात करीब 10:30 बजे बंधा टूटने की खबर मिली। गांव में आबादी करीब 3500 की है। हर कोई पहले जान बचाने में जुट गया। मैं परिवार के पांच सदस्यों के साथ बाहर आ गया। दो लोग घर पर ही हैं, उन्हें अभी तक राहत सामग्री नहीं मिली है और आना भी संभव नहीं है। राहत एवं बचाव दल का कोई सदस्य गांव में नहीं पहुंचा है।

विज्ञापन

5 of 7 बाढ़ग्रस्त इलाके से बाहर निकलते हुए - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी