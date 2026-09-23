Gorakhpur News: खजांची फीडर आठ घंटे बंद एक हजार घरों की बिजली गुल

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बिजली नहीं होने से आरटीओ कार्यालय में भी कामकाज प्रभावित रहा। मेडिकल कॉलेज उपकेंद्र के अवर अभियंता ने बताया कि खजांची फ्लाईओवर के पास निर्माण कार्य के दौरान जेसीबी से केबल कट गई थी। इसके बाद केबल को ठीक करने का काम पूरे दिन चलता रहा। केबल जोड़ने के बाद शाम छह बजे के बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई।उधर, बारिश के दौरान इलाहीबाग में मंगलवार दोपहर करीब दो बजे बिजली का पोल टूट गया। करीब 50 घरों की बिजली गुल हो गई। मोहल्लेवासियों के अनुसार रात करीब आठ बजे तक भी बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी थी। मोहल्ले के शाहिद अख्तर ने बताया कि दोपहर बाद से ही बिजली नहीं है।