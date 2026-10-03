Gorakhpur News: महिला से जेवर और नकदी चोरी

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महराजगंज के घुघली क्षेत्र के भुवनी निवासी पप्पू भंडारी की पत्नी मीना अपनी बेटी के घर गुलरिहा के सरैया आई थी। बेटी का बीआरडी में प्रसव हुआ था। बृहस्पतिवार को वह दवा लेने मेडिकल कॉलेज के गेट के सामने गई। दवा लेकर निकलते समय चार महिलाओं ने उनसे बातचीत शुरू की और हाथ पकड़कर ठेले तक ले गईं। मीना के मुताबिक इसी दौरान उसे नशीला पदार्थ सुंघाया गया। इसके बाद महिलाएं उसे ऑटो से मोगलहा ले गईं और जेवर-नकदी लेकर बीआरडी के पास छोड़ दिया। नशे की हालत में वह बेटी के घर पहुंची। शुक्रवार को होश में आने पर मेडिकल कॉलेज चौकी पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी। थाना प्रभारी जेपी पाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।