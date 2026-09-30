समस्या निस्तारण में लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई : सीएम योगी

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गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री खुद लोगों के बीच पहुंचे। कुर्सियों पर बैठे फरियादियों से एक-एक कर उनकी समस्याएं पूछीं और प्रार्थना पत्र लिए। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, उनकी समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी।मुख्यमंत्री ने सभी प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। पीड़ितों के साथ संवेदनशील व्यवहार करते हुए उनकी हरसंभव मदद की जाए। उन्होंने जमीन पर अवैध कब्जा करने और कमजोर लोगों को उजाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए।जनता दर्शन में कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर भी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इलाज से संबंधित एस्टीमेट की प्रक्रिया जल्द पूरी कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए जरूरतमंदों को सरकार की ओर से हरसंभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी।गोशाला में पहुंचकर की गोसेवाजनता दर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर की गोशाला पहुंचे। उन्होंने गायों और नंदी को गुड़ खिलाया और दुलारा। उन्होंने गोशाला के कार्यकर्ताओं से गोवंश की देखभाल की जानकारी ली और उनके समुचित रखरखाव के निर्देश दिए।