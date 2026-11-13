गोरखपुर विश्वविद्यालय : शोध से भारतीय ज्ञान परंपरा की वैश्विक दस्तक

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शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि किसी साहित्यिक पाठ का अर्थ केवल लेखक की मंशा से निर्धारित नहीं होता, बल्कि पाठक की सक्रिय सहभागिता, पूर्वज्ञान और अनुभव भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी संदर्भ में पश्चिमी साहित्यिक आलोचना के रीडर रिस्पांस सिद्धांत और भारतीय न्याय दर्शन के बीच समानताओं की तलाश की गई है। शोध में महर्षि गौतम के न्याय दर्शन के चार प्रमुख प्रमाणों-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द का विश्लेषण किया गया है। इसके माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि पाठक इन प्रमाणों के आधार पर किसी साहित्यिक रचना के अर्थ तक कैसे पहुंचता है।दूसरी ओर, रीडर रिस्पांस सिद्धांत के विभिन्न प्रतिपादनों के आधार पर पाठक की अनुभूति, पूर्वज्ञान और व्याख्यात्मक सक्रियता का अध्ययन किया गया है। इस तरह भारतीय दार्शनिक परंपरा और आधुनिक पश्चिमी साहित्यिक सिद्धांत के बीच अकादमिक संवाद की नई जमीन तैयार की गई है।शोधकर्ताओं का मानना है कि भारतीय साहित्यिक आलोचना को केवल पश्चिमी सिद्धांतों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी ज्ञान परंपरा के वैचारिक संसाधनों से भी समृद्ध किया जाना चाहिए। भारतीय चिंतन और साहित्यिक आलोचना के समन्वय की इस परंपरा में प्रो. भालचंद्र नेमाडे और प्रो. के. कृष्ण रायन जैसे विद्वानों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शोध इसी दिशा में न्याय दर्शन और समकालीन साहित्यिक सिद्धांतों के बीच नए विमर्श की संभावनाएं खोलता है। इस उपलब्धि पर अंग्रेजी विभाग की प्रो. सुनीता मुर्मू, प्रो. अजय शुक्ला, प्रो. अवनीश राय, प्रो. शिखा सिंह, प्रो. अजय चौबे, प्रो. गौरहरि बेहरा, डॉ. पंकज सिंह, डॉ. संजीव और डॉ. बृजेश कुमार सहित विभाग के शिक्षकों एवं शोधार्थियों ने प्रसन्नता जताते हुए दोनों शोधकर्ताओं को बधाई दी। प्रो. आमोद कुमार राय ने इस उपलब्धि पर कुलपति प्रो. केपी सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया।