Gorakhpur News: संस्कृत गीत में गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्राओं का जलवा, खुशी द्वितीय और कीर्ति तृतीय

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14 सितंबर को संस्कृत मासोत्सव के समापन समारोह में दोनों छात्राओं को सम्मानित किया गया। दोनों ने संस्कृत व प्राकृत भाषा विभाग की सहायक आचार्य डॉ. कुलदीपक शुक्ल के निर्देशन में प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। विज्ञापन

अंतर विश्वविद्यालयी प्रतियोगिता में दो स्थान हासिल होने पर विभाग में भी खुशी का माहौल रहा। विभागाध्यक्ष प्रो. राजवंत राव ने छात्राओं को बधाई दी। विभागीय समन्वयक डॉ. देवेंद्र पाल समेत शिक्षकों ने भी उनकी उपलब्धि पर प्रसन्नता जताई। 14 सितंबर को संस्कृत मासोत्सव के समापन समारोह में दोनों छात्राओं को सम्मानित किया गया। दोनों ने संस्कृत व प्राकृत भाषा विभाग की सहायक आचार्य डॉ. कुलदीपक शुक्ल के निर्देशन में प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था।अंतर विश्वविद्यालयी प्रतियोगिता में दो स्थान हासिल होने पर विभाग में भी खुशी का माहौल रहा। विभागाध्यक्ष प्रो. राजवंत राव ने छात्राओं को बधाई दी। विभागीय समन्वयक डॉ. देवेंद्र पाल समेत शिक्षकों ने भी उनकी उपलब्धि पर प्रसन्नता जताई।

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गोरखपुर। संस्कृत गीत के अंतर विश्वविद्यालयी मुकाबले में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्राओं ने दम दिखाया। बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ में आयोजित संस्कृत मासोत्सव में बीए द्वितीय वर्ष की खुशी मद्देशिया ने द्वितीय और कीर्ति गुप्ता ने तृतीय स्थान हासिल किया।