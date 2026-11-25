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20 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने छात्रसंघ चौराहे पर लूट की वारदात की पुष्टि की है। मामले में तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि मनोज तिवारी के भतीजे की तलाश में पुलिस जुटी है।पुलिस की जांच में सामने आया है कि वारदात में चार युवक शामिल थे। इनमें दो स्कूटी और दो कार से पहुंचे थे। एयरपोर्ट से निकलने के बाद से ही कुछ लोग आशुतोष की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। छात्रसंघ चौराहे पर बातचीत के दौरान आरोपियों ने मौका पाकर गहनों से भरा झोला छीन लिया और फरार हो गए। कैंट थाना पुलिस ने एयरपोर्ट से छात्रसंघ चौराहे तक के रास्ते में लगे 20 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसके आधार पर संदिग्धों की गतिविधियों और उनके आने-जाने के रास्तों की जानकारी जुटाई गई।इस मामले में पुलिस ने झंगहा क्षेत्र के एक युवक समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं, मनोज तिवारी के भतीजे की तलाश की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि लूटे गए सोने के गहने उसके पास हो सकते हैं। दूसरी ओर, घंटाघर क्षेत्र के सराफा कारोबारी के पास से बरामद सोने का लूट की घटना और तस्करी के नेटवर्क से संबंध खंगाला जा रहा है।बैंकाक में हुआ था सोने के बदले रुपये का सौदा : पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि गोला निवासी आशुतोष ने बैंकाक में सोने के गहनों के बदले रुपये दिए थे। गोरखपुर पहुंचने पर उसे भुगतान किया जाना था लेकिन रुपये नहीं मिले।