{"_id":"628b0eb8c642ea327354bb36","slug":"gang-molested-by-kidnapping-a-girl-in-gorakhpur","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gorakhpur Crime: युवती को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म, चार आरोपियों पर केस दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Mon, 23 May 2022 10:04 AM IST