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गोरखपुर: 13 नवंबर से शुरू होगा चार दिवसीय महापर्व छठ, 15 को डूबते और 16 को उगते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य

Tue, 10 Nov 2026 01:06 PM IST
अनुराग रंजन अमर उजाला डिजिटल, गोरखपुर
अमर उजाला डिजिटल, गोरखपुर Published by: अनुराग रंजन Updated Tue, 10 Nov 2026 01:06 PM IST
सार

छठ पूजा में ठेकुआ प्रमुख प्रसाद माना जाता है। इसके अलावा केला, नारियल, गन्ना, सिंघाड़ा, नींबू और अन्य मौसमी फल अर्पित किए जाते हैं। पूजा सामग्री को पारंपरिक रूप से बांस के सूप और टोकरी में सजाया जाता है।

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Four Day Chhath Puja Festival to Begin on November 13 preparations begun in gorakhpur and its surroundings
13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ महापर्व छठ की शुरुआत होगी। - फोटो : एआई

विस्तार
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दिवाली के बाद अब गोरखपुर एवं आसपास के जिलाें में लोग महापर्व छठ की तैयारी में जुट गए हैं। इस वर्ष लोक आस्था का महापर्व छठ 13 नवंबर से शुरू होकर 16 नवंबर तक मनाया जाएगा। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व में सूर्यदेव और छठी मइया की आराधना की जाती है। व्रती कठिन नियमों का पालन करते हुए परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इस दौरान स्वच्छता, सात्विकता, संयम और प्रकृति के प्रति आस्था का विशेष महत्व होता है।

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नहाय-खाय से होती है छठ पर्व की शुरुआत

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महापर्व छठ इस वर्ष 13 नवंबर से शुरू होकर 16 नवंबर तक मनाया जाएगा। - फोटो : एआई

छठ पर्व की शुरुआत नहाय-खाय से होती है। इसके बाद खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य की परंपरा निभाई जाती है। पर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जबकि चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती व्रत का पारण करते हैं।
 

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छठ पूजा की तिथियां

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छठ पूजा की तिथियां - फोटो : एआई

  • 13 नवंबर, शुक्रवार- नहाय-खाय: छठ पर्व के पहले दिन व्रती स्नान कर घर और पूजा स्थल की सफाई करते हैं। इसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। परंपरा के अनुसार इस दिन कद्दू-भात और चने की दाल का प्रसाद बनाया जाता है।

  • 14 नवंबर, शनिवार- खरना: दूसरे दिन व्रती दिनभर उपवास रखते हैं। शाम को पूजा के बाद गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद तैयार किया जाता है। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करते हैं।

  • 15 नवंबर, रविवार- संध्या अर्घ्य: तीसरे दिन व्रती परिवार के सदस्यों के साथ छठ घाटों पर पहुंचते हैं। वहां डूबते सूर्य को जल और दूध से अर्घ्य दिया जाता है। सूप और टोकरी में फल, ठेकुआ, गन्ना और अन्य पारंपरिक प्रसाद सजाए जाते हैं।

  • 16 नवंबर, सोमवार- उषा अर्घ्य और पारण: पर्व के अंतिम दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद पूजा संपन्न कर व्रती पारण करते हैं और प्रसाद वितरित किया जाता है।

 

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ठेकुआ और मौसमी फलों का होता है विशेष महत्व

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छठ के प्रसाद के रूप में प्रसिद्ध हैं ठेकुआ और मौसमी फल - फोटो : एआई

छठ पूजा में ठेकुआ प्रमुख प्रसाद माना जाता है। इसके अलावा केला, नारियल, गन्ना, सिंघाड़ा, नींबू और अन्य मौसमी फल अर्पित किए जाते हैं। पूजा सामग्री को पारंपरिक रूप से बांस के सूप और टोकरी में सजाया जाता है। प्रसाद तैयार करने से लेकर घाट तक पहुंचाने और पूजा की व्यवस्था में परिवार और आसपास के लोग मिलकर सहयोग करते हैं।

सूर्यदेव और छठी मइया की आराधना का पर्व

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मान्यता है कि छठी मइया की पूजा से परिवार में सुख-समृद्धि और संतान की मंगलकामना पूरी होती है। - फोटो : एआई

छठ पर्व में सूर्यदेव को जीवन, ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत मानकर उनकी उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मइया की पूजा से परिवार में सुख-समृद्धि और संतान की मंगलकामना पूरी होती है। इस पर्व की खास बात यह है कि इसमें डूबते और उगते, दोनों सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह परंपरा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और जीवन में निरंतरता का संदेश देती है।

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