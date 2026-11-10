गोरखपुर: 13 नवंबर से शुरू होगा चार दिवसीय महापर्व छठ, 15 को डूबते और 16 को उगते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य

दिवाली के बाद अब गोरखपुर एवं आसपास के जिलाें में लोग महापर्व छठ की तैयारी में जुट गए हैं। इस वर्ष लोक आस्था का महापर्व छठ 13 नवंबर से शुरू होकर 16 नवंबर तक मनाया जाएगा। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व में सूर्यदेव और छठी मइया की आराधना की जाती है। व्रती कठिन नियमों का पालन करते हुए परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इस दौरान स्वच्छता, सात्विकता, संयम और प्रकृति के प्रति आस्था का विशेष महत्व होता है।

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