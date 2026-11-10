गोरखपुर: तीन सड़क हादसों में बुजुर्ग की मौत, आठ घायल; बाइकें भिड़ीं, कार की टक्कर से पलटा ऑटो

जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में सोमवार को हुए तीन सड़क हादसों में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि आठ लोग घायल हो गए। बड़हलगंज में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सहजनवां में तेज रफ्तार कार की टक्कर से सवारियों से भरा ऑटो सड़क किनारे पलट गया। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हुए। वहीं, बेलीपार क्षेत्र में थार को बचाने के प्रयास में प्याज लदा ट्रक सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। हादसे में चालक और खलासी को मामूली चोटें आईं, जबकि ट्रक में लदा प्याज बर्बाद हो गया।

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