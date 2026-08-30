Gorakhpur News: बाढ़ खत्म, प्रभावित गांवों में सफाई का निर्देश

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जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिले के सात गांव बाढ़ के पानी से घिरे थे। छह गांव गोला तहसील के थे जबकि एक गांव खजनी तहसील का था। इन सभी गांवों में लोगों को आने जाने के लिए नावें लगाईं गईं थीं। बाढ़ का पानी खत्म होने से इन गांवों से नावें हटा ली गईं हैं।बताते चलें कि जिले की सभी नदियां खतरे के निशान से काफी नीचे बह रहीं थीं। एक मात्र सरयू नदी दक्षिण में बरहज के पास खतरे के निशान से ऊपर थी। शनिवार की सुबह ही वह खतरे के निशान से नीचे आ गई। अब संबंधित गांवों में सफाई अभियान चलाने और दवाओं का छिड़काव कराने को कहा गया है। इसके लिए पंचायती राज विभाग को निर्देश दिया गया है कि प्रभावित गांवों में साफ-सफाई अभियान चलाने के साथ छिड़काव का काम शुरू करा दें।