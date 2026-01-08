Gorakhpur News: किशोरी के अपहरण के आरोप में युवक और परिवार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 03:00 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 03:00 AM IST
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सहजनवां। थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय किशोरी से बार-बार छेड़खानी करने वाला युवक दो जनवरी को किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। परिजन खोजबीन के बावजूद किशोरी का कोई पता नहीं लगा सके। पुलिस ने इस मामले में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की है।
किशोरी की मां ने तहरीर में बताया कि युवक लगातार उनकी बेटी को परेशान करता था। दो जनवरी को किशोरी को लेकर युवक भाग गया। जब मां किशोरी के बारे में पूछताछ के लिए युवक के घर गईं, तो आरोपी के परिजनों ने गाली-गलौज की। तहरीर के आधार पर सहजनवां पुलिस ने आरोपी युवक करण, सुन्नर और दुर्गावती के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी महेश चौबे ने बताया कि किशोरी की तलाश की जा रही है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। संवाद
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किशोरी की मां ने तहरीर में बताया कि युवक लगातार उनकी बेटी को परेशान करता था। दो जनवरी को किशोरी को लेकर युवक भाग गया। जब मां किशोरी के बारे में पूछताछ के लिए युवक के घर गईं, तो आरोपी के परिजनों ने गाली-गलौज की। तहरीर के आधार पर सहजनवां पुलिस ने आरोपी युवक करण, सुन्नर और दुर्गावती के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी महेश चौबे ने बताया कि किशोरी की तलाश की जा रही है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। संवाद
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