Gorakhpur News: मऊ-अंबाला के बीच चलेगी त्योहार विशेष ट्रेन

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इसके बाद बस्ती, गोंडा, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली, सोनीपत और पानीपत होते हुए अगले दिन सुबह 3:55 बजे अंबाला कैंट पहुंचेगी। वापसी में 05302 अंबाला कैंट-मऊ ट्रेन दो अक्तूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी। अंबाला से सुबह 5:45 बजे चलकर ट्रेन अगले दिन रात 12:35 बजे गोरखपुर पहुंचेगी और सुबह 4:30 बजे मऊ पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में ट्रेन के नौ-नौ फेरे होंगे। ट्रेन में सामान्य, शयनयान और वातानुकूलित श्रेणी समेत कुल 22 कोच लगाए जाएंगे। विज्ञापन

इसके बाद बस्ती, गोंडा, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली, सोनीपत और पानीपत होते हुए अगले दिन सुबह 3:55 बजे अंबाला कैंट पहुंचेगी। वापसी में 05302 अंबाला कैंट-मऊ ट्रेन दो अक्तूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी। अंबाला से सुबह 5:45 बजे चलकर ट्रेन अगले दिन रात 12:35 बजे गोरखपुर पहुंचेगी और सुबह 4:30 बजे मऊ पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में ट्रेन के नौ-नौ फेरे होंगे। ट्रेन में सामान्य, शयनयान और वातानुकूलित श्रेणी समेत कुल 22 कोच लगाए जाएंगे।

गोरखपुर। आगामी पर्वों को देखते हुए रेलवे ने मऊ-अंबाला कैंट के बीच साप्ताहिक त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 05301 मऊ-अंबाला कैंट ट्रेन एक अक्तूबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को चलेगी। मऊ से सुबह 4:40 बजे चलकर यह ट्रेन सुबह 7:50 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।