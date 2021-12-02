Gorakhpur News: आनंद विहार-मुजफ्फरपुर के बीच चलेगी त्योहार विशेष ट्रेन

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ट्रेन आनंद विहार से सुबह 9:15 बजे रवाना होकर अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, गोंडा और बस्ती होते हुए रात 10:25 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। यहां से छपरा, सोनपुर और हाजीपुर होते हुए अगले दिन सुबह 4:30 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। वापसी में 04027 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार विशेष ट्रेन 14 अक्तूबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार और शनिवार को चलेगी। मुजफ्फरपुर से सुबह 6:15 बजे चलकर यह ट्रेन दोपहर 12:55 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। इसके बाद बस्ती, गोंडा, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली और मुरादाबाद होते हुए अगले दिन सुबह 5:30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। ट्रेन में कुल 20 डिब्बे होंगे। इनमें एक वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, दो वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, नौ शयनयान, छह सामान्य द्वितीय श्रेणी और दो एसएलआर डिब्बे शामिल हैं।