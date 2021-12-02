Gorakhpur News: कमाने वाले की मौत से उजड़ा परिवार तीन बेटियों के भविष्य पर संकट

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करीब 20 वर्ष पहले पिता सतई के निधन के बाद अर्जुन ने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभाली थी। अंडा-बिरयानी की दुकान चलाकर वह घर का खर्च चलाते थे। उनकी पहली पत्नी का करीब 10 वर्ष पहले निधन हो गया था। पहली पत्नी से दो बेटियां मुस्कान, पायल हैं। बाद में तीन साल बाद अर्जुन ने दूसरी शादी सरोज से की थी, जिससे तीन वर्ष की एक बेटी है। दूसरी पत्नी सरोज अधिकतर मायके में रहती हैं।दुकानदार की बुजुर्ग मां के मुताबिक, मृतक परिवार का प्रमुख कमाने वाला सदस्य था। उसकी आय से ही घर की जरूरतें पूरी होती थीं। अचानक उसके चले जाने से बूढ़ी मां और पत्नी सरोज के सामने परिवार चलाने की चुनौती खड़ी हो गई है। वहीं तीनों बेटियों की पढ़ाई, परवरिश और भविष्य को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। बुधवार को शव घर पहुंचा तो आंगन में मातम छा गया। मां और बेटियों का विलाप सुनकर आसपास मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। ग्रामीणों ने परिवार को ढांढस बंधाया और हरसंभव मदद का भरोसा दिया। ग्रामीणों का कहना था कि जिस व्यक्ति की कमाई से परिवार का चूल्हा जलता था।