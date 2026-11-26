सेंचुरी प्लाईबोर्ड इंडिया लिमिटेड की वैधानिक प्रतिनिधि और तकनीकी विशेषज्ञ चेतना खन्ना ने पुलिस को बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गोलघर स्थित दुकान पर उनकी कंपनी के नाम से नकली क्लब प्राइम डोर बेचे जा रहे हैं। उन्होंने पहले इसकी जांच कराई, जिसमें सूचना सही पाई गई। इसके बाद एसएसपी से शिकायत कर कार्रवाई के लिए पुलिस सहायता मांगी। शिकायत के आधार पर कैंट पुलिस की टीम ने बुधवार को दुकान पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान वहां सेंचुरी क्लब प्राइम डोर्स और सेंचुरी प्लाई बीडब्ल्यूपी फ्लश डोर के नाम से छह दरवाजे मिले। कंपनी की प्रतिनिधि ने इन्हें नकली बताते हुए आपत्ति जताई। पुलिस ने सभी दरवाजों को कब्जे में लेकर बरामदगी की वीडियोग्राफी भी कराई।