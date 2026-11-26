गोरखपुर: सेंचुरी कंपनी के नाम पर बेच रहे थे नकली दरवाजे, गोलघर की दुकान पर छापा; छह दरवाजे बरामद
सेंचुरी कंपनी की शिकायत पर कैंट पुलिस ने गोलघर की एक दुकान में छापा मारा। दुकान से सेंचुरी ब्रांड के नाम वाले छह संदिग्ध नकली दरवाजे बरामद किए गए। पुलिस ने दुकानदार एहतेशाम हुसैन खान को हिरासत में लेकर कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।
विस्तार
गोलघर में नामी कंपनी के ब्रांड का इस्तेमाल कर नकली दरवाजे बेचने का मामला सामने आया है। सेंचुरी कंपनी की शिकायत पर बुधवार को कैंट पुलिस ने वीनस सिनेमा परिसर स्थित जनता प्लाई हार्डवेयर एंड ग्लास में छापा मारा। दुकान से कंपनी के नाम और ब्रांड वाले छह संदिग्ध दरवाजे बरामद किए गए। पुलिस ने दुकानदार एहतेशाम हुसैन खान को हिरासत में लेकर कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई की है।
सेंचुरी प्लाईबोर्ड इंडिया लिमिटेड की वैधानिक प्रतिनिधि और तकनीकी विशेषज्ञ चेतना खन्ना ने पुलिस को बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गोलघर स्थित दुकान पर उनकी कंपनी के नाम से नकली क्लब प्राइम डोर बेचे जा रहे हैं। उन्होंने पहले इसकी जांच कराई, जिसमें सूचना सही पाई गई। इसके बाद एसएसपी से शिकायत कर कार्रवाई के लिए पुलिस सहायता मांगी। शिकायत के आधार पर कैंट पुलिस की टीम ने बुधवार को दुकान पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान वहां सेंचुरी क्लब प्राइम डोर्स और सेंचुरी प्लाई बीडब्ल्यूपी फ्लश डोर के नाम से छह दरवाजे मिले। कंपनी की प्रतिनिधि ने इन्हें नकली बताते हुए आपत्ति जताई। पुलिस ने सभी दरवाजों को कब्जे में लेकर बरामदगी की वीडियोग्राफी भी कराई।
कॉपीराइट एक्ट की धारा तहत प्राथमिकी दर्ज
कैंट पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 और 65 तथा ट्रेडमार्क एक्ट की धारा 103 और 104 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ कैंट अरुण कुमार एस ने बताया कि मामले में यह जांच की जा रही है कि दुकान पर कथित नकली दरवाजों की आपूर्ति कहां से की जा रही थी और इस कारोबार में अन्य लोग भी शामिल हैं या नहीं। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।