रविकेश गौतम हत्याकांड: 10 लाख में तय हुई थी सुपारी, मनचली किन्नर ने शूटरों को दी थी कार
रविकेश गौतम हत्याकांड में पुलिस जांच के मुताबिक हत्या की सुपारी 10 लाख रुपये में तय हुई थी। आजमगढ़ और मऊ के शूटर बलेनो कार से बड़हलगंज के रास्ते गोरखपुर पहुंचे थे। आरोप है कि साजिशकर्ता मनचली उर्फ सन्नी किन्नर ने ही उन्हें वारदात में इस्तेमाल कार उपलब्ध कराई थी।
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रविकेश गौतम की हत्या के लिए 10 लाख रुपये में सुपारी तय की गई थी। वारदात को अंजाम देने के लिए आजमगढ़ और मऊ के शूटर बलेनो कार से गोरखपुर पहुंचे थे। पुलिस के मुताबिक, हत्या की साजिश रचने वाली मनचली उर्फ सन्नी किन्नर ने ही शूटरों को कार उपलब्ध कराई थी। हमलावर बड़हलगंज के रास्ते गोरखपुर आए और वारदात के बाद भाग गए।
पुलिस की जांच में सामने आया कि बिजली किन्नर से इलाके के बंटवारे को लेकर चल रही रंजिश में मनचली ने उनके पति रविकेश गौतम को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। इसके लिए उसने अजय शर्मा उर्फ दुर्गेश शर्मा के माध्यम से शेरू उर्फ मित्रपाल से संपर्क किया। शेरू ने आजमगढ़ और मऊ के शूटरों को तैयार किया। इसके बाद हत्या के लिए 10 लाख रुपये में सौदा तय हुआ।
19 नवंबर को बिजली किन्नर अपने पति रविकेश और अन्य साथियों के साथ भैंसा बाजार से लौट रही थीं। इसी दौरान कलानी मोड़ के पास बलेनो कार सवार हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। गोली लगने से रविकेश की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बिजली किन्नर घायल हो गई थीं।