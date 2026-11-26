पुलिस की जांच में सामने आया कि बिजली किन्नर से इलाके के बंटवारे को लेकर चल रही रंजिश में मनचली ने उनके पति रविकेश गौतम को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। इसके लिए उसने अजय शर्मा उर्फ दुर्गेश शर्मा के माध्यम से शेरू उर्फ मित्रपाल से संपर्क किया। शेरू ने आजमगढ़ और मऊ के शूटरों को तैयार किया। इसके बाद हत्या के लिए 10 लाख रुपये में सौदा तय हुआ।