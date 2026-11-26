जांच में सामने आया कि मनचली उर्फ सन्नी की बिजली किन्नर से इलाके के बंटवारे को लेकर पुरानी रंजिश थी। इसी के चलते उसने बिजली और उनके पति रविकेश को रास्ते से हटाने की साजिश रची। पुलिस के अनुसार, मनचली ने अजय शर्मा के माध्यम से शेरू उर्फ मित्रपाल से संपर्क किया था। इसके बाद शूटरों को हत्या के लिए तैयार किया गया। एसपी साउथ ने बताया कि पुलिस की टीमें शूटर शेरू और अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही हैं। गिरफ्तारी में सर्विलांस, स्वाट, एसओजी और एंटी थेफ्ट टीम की अहम भूमिका रही।