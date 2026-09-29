फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Ensure relief reaches those affected by storms and rain quickly: Chief Minister

आंधी-बारिश से प्रभावित लोगों को तेजी से पहुंचाएं राहत : मुख्यमंत्री

Tue, 29 Sep 2026 02:58 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:58 AM IST
विज्ञापन
Ensure relief reaches those affected by storms and rain quickly: Chief Minister
गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों हुई भारी बारिश और आंधी के कारण जिले में हुए नुकसान की जानकारी ली। अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावित लोगों को तेजी से राहत पहुंचाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा है उसे अगले 24 घंटे में दुरुस्त कर लिया जाए।
विज्ञापन

साथ ही बारिश के चलते जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध कराकर पक्के आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जनता को राहत उपलब्ध कराने से जुड़े कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिए।
विज्ञापन


सोमवार को गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही शनिवार शाम हुई भारी बारिश के बाद प्रशासन की तरफ से किए गए कार्यों का भी हाल जाना। कहा कि ऐसी स्थिति में बारिश के चलते तात्कालिक कुछ परेशानी हो सकती है लेकिन अब प्रशासन का पूरा ध्यान प्रभावित लोगों की भरपूर मदद करने पर होनी चाहिए। आंधी और बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था पर पड़े असर को अगले 24 घंटे के अंदर अभियान चला कर दूर किया जाए। मौसम की मार के कारण यदि किसी का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसकी भी मदद की जाए। जहां भी आवश्यक हो, वहां प्रभावित व्यक्ति को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध करा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने मौसम पर अभी भी नजर बनाए रखने तथा संबंधित एहतियाती उपाय जारी रखने के भी निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन



औद्योगीकरण के साथ प्रदूषण नियंत्रण पर भी रखें ध्यान
मुख्यमंत्री ने जिले में औद्योगिक विकास को लेकर किया जा रहे प्रयासों की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इच्छुक निवेशकों को उनकी पसंद के अनुसार भूखंड उपलब्ध कराने के साथ औद्योगिक क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम में भी तेजी लाई जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि औद्योगीकरण के साथ यह ध्यान भी रखा जाए कि प्रदूषण नियंत्रण के मानकों के अनुपालन में कहीं कोई कोताही न रह जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी उद्योग से नदी प्रदूषण का खतरा बढ़ता है तो इस संबंध में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed