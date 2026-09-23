Gorakhpur News: नोटिस के बाद भी नहीं हटे कब्जे, चला बुलडोजर

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राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से सहजनवां से कालेसर जीरो पाॅइंट तक छह लेन सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। सड़क की जमीन पर अतिक्रमण के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा था। इसे देखते हुए प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।एसडीएम नमन मेहता और तहसीलदार चंद्रशेखर वर्मा के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ टीम ने सड़क की सीमा में आने वाली दुकानों और मकानों के हिस्सों को हटाया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण में बाधा बनने वाले सभी अतिक्रमण हटाए जाएंगे।कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार राम सूरज, नीरू सिंह, थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्र समेत राजस्वकर्मी और पुलिस बल मौजूद रहा।