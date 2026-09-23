Gorakhpur News: डीएम को संबोधित ज्ञापन कर्मचारी नेताओं ने एडीएम को सौंपा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Wed, 23 Sep 2026 02:55 AM IST
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गोरखपुर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) वैभव शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों के लंबित एरियर, कर्मयोगी पोर्टल, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और भत्तों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। संगठन के अध्यक्ष रूपेश ने कहा कि फील्ड कर्मचारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कर्मयोगी ऐप पर अनिवार्य किए गए कोर्स के आदेश को फील्ड कर्मचारियों के लिए तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए।
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