Gorakhpur News: विवाद में बड़े भाई और भाभी पर चाकू से हमला
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Thu, 10 Sep 2026 01:56 AM IST
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- शाहपुर के लतीफ नगर का मामला, बचाने आई भाभी भी घायल, प्राथमिकी दर्ज
पादरी बाजार (गोरखपुर)। शाहपुर इलाके के लतीफ नगर कॉलोनी में सोमवार को पारिवारिक विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई पर चाकू से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आई भाभी पर भी आरोपी ने हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने मंगलवार को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
जानकारी के मुताबिक शाहपुर इलाके के पादरी बाजार स्थित लतीफ नगर कॉलोनी निवासी कृष्ण भूषण यादव ने शाहपुर पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी बस परिवहन निगम में अनुबंध पर है। आरोप है कि उसी बस को लेकर मां और दोनों भाई अक्सर गाली-गलौज और विवाद करते हैं। सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे छोटा भाई शशि भूषण जबरन उनके कमरे में घुस गया और गाली-गलौज करते हुए चाकू से हमला कर दिया।
हमले में कृष्ण भूषण गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख-पुकार सुनकर पत्नी बचाने आई तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया और धमकी देकर भाग गया। कृष्ण का आरोप है कि छोटा भाई आपराधिक प्रवृत्ति का है और उसके खिलाफ सुल्तानपुर में पहले से एफआईआर दर्ज है। सीओ गोरखनाथ रवि सिंह ने बताया कि भाइयों में मारपीट हुई थी। पीड़ित की तहरीर पर शशि भूषण, भारत भूषण और कमलावती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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पादरी बाजार (गोरखपुर)। शाहपुर इलाके के लतीफ नगर कॉलोनी में सोमवार को पारिवारिक विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई पर चाकू से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आई भाभी पर भी आरोपी ने हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने मंगलवार को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
जानकारी के मुताबिक शाहपुर इलाके के पादरी बाजार स्थित लतीफ नगर कॉलोनी निवासी कृष्ण भूषण यादव ने शाहपुर पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी बस परिवहन निगम में अनुबंध पर है। आरोप है कि उसी बस को लेकर मां और दोनों भाई अक्सर गाली-गलौज और विवाद करते हैं। सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे छोटा भाई शशि भूषण जबरन उनके कमरे में घुस गया और गाली-गलौज करते हुए चाकू से हमला कर दिया।
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हमले में कृष्ण भूषण गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख-पुकार सुनकर पत्नी बचाने आई तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया और धमकी देकर भाग गया। कृष्ण का आरोप है कि छोटा भाई आपराधिक प्रवृत्ति का है और उसके खिलाफ सुल्तानपुर में पहले से एफआईआर दर्ज है। सीओ गोरखनाथ रवि सिंह ने बताया कि भाइयों में मारपीट हुई थी। पीड़ित की तहरीर पर शशि भूषण, भारत भूषण और कमलावती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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