फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Dossiers of criminals to be updated again after six years.

Gorakhpur News: छह साल बाद फिर अपडेट होगा बदमाशों का डोजियर

Wed, 23 Sep 2026 02:52 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Wed, 23 Sep 2026 02:52 AM IST
विज्ञापन
Dossiers of criminals to be updated again after six years.
गोरखपुर। जिले के करीब पांच हजार बदमाशों की अब नए सिरे से कुंडली तैयार होगी। पुलिस पुराने रिकॉर्ड को अपडेट करने के साथ अपराधियों के नए फोटो भी जुटाएगी।
विज्ञापन

इसके लिए पुलिस ने अलग सेल गठित किया है। सेल का काम बदमाशों की वर्तमान स्थिति और गतिविधियों की जानकारी जुटाकर अपडेटेड डोजियर तैयार करना होगा।
पुलिस के अनुसार, वर्ष 2019-20 में जिले के बदमाशों का डोजियर तैयार कराया गया था। इसमें उस समय सक्रिय और निगरानी में रहे अपराधियों का विवरण दर्ज था। करीब छह-सात वर्ष में कई अपराधियों की स्थिति बदल चुकी है। कुछ जेल से बाहर आ गए हैं जबकि कई की गतिविधियों में भी बदलाव हुआ है। ऐसे में पुराने रिकॉर्ड को नए तथ्यों के साथ अपडेट करने की जरूरत महसूस की गई। नए डोजियर में बदमाश का नाम, पता, फोटो, आपराधिक इतिहास, वर्तमान स्थिति और पुलिस रिकॉर्ड से जुड़ी अन्य जानकारियां दर्ज होंगी।
विज्ञापन

नए फोटो इसलिए भी जुटाए जाएंगे, ताकि पुलिसकर्मी मौजूदा हुलिये के आधार पर अपराधियों की आसानी से पहचान कर सकें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed