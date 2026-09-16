Gorakhpur News: महानिदेशक ने जाना कमियों और मरीज सुविधाओं का हाल, दिए निर्देश

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

परिसर में सबसे पहले वे दवा वितरण केंद्र पहुंचे। वहां दवाओं के स्टॉक और वितरण के बारे में जानकारी ली। इसके बाद शल्य चिकित्सा कक्ष में पहुंचे। कुलपति प्रो. के. रामचंद्र रेड्डी ने बताया कि क्षार विधि से अब तक करीब 200 मरीजों का भगंदर व बवासीर का सफल ऑपरेशन किया जा चुका है। लैब में निरीक्षण के दौरान बताया गया कि यहां कम पैसे में जांच की जाती है। हेल्थ एटीएम से 20 सेकंड में 20 प्रकार की जांच की जाती है। इसके बाद महानिदेशक ने एक-एक कर छह अलग-अलग वार्डों का निरीक्षण किया।उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रेक्षागृह और लिफ्ट का कार्य अब तक पूरा नहीं होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर से जल्द इन परियोजनाओं को पूरा कराने के निर्देश दिए।