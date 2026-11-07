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Gorakhpur News: इलाज के दौरान दोषसिद्ध बंदी छोटेलाल की मौत

Sat, 07 Nov 2026 02:51 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:51 AM IST
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Death of convicted prisoner Chhotelal during medical treatment
गोरखपुर। जिला कारागार में निरुद्ध 58 वर्षीय दोषसिद्ध बंदी छोटेलाल की शुक्रवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। तबीयत खराब होने पर उन्हें एक नवंबर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत में सुधार नहीं होने पर डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था।
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पुलिस के अनुसार, छोटेलाल (58) खोराबार थाना क्षेत्र के खोराबार गांव के निवासी थे। वह जिला कारागार में निरुद्ध थे। एक नवंबर को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां से बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उपचार के दौरान छह नवंबर को उनकी मौत हो गई। बंदी की मौत की सूचना मिलने पर गुलरिहा थाने से मृतक का मेमो प्राप्त हुआ। इसके बाद शाहपुर थाना पुलिस ने पंचायतनामा और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। ब्यूरो
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