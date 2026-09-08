Gorakhpur News: तलाशी अधिकारी बनकर महिला से छेड़खानी का शातिर आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस के मुताबिक रविवार दोपहर करीब एक बजे मुखबिर की सूचना पर आरोपी को बौलिया रेलवे कॉलोनी तिराहे के पास से पकड़ा गया। सोमवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।पुलिस को दी तहरीर में महिला ने बताया कि वह मूलरूप से अंबेडकरनगर की रहने वाली है और वर्तमान में संतकबीरनगर के धनघटा क्षेत्र में रहती है। वह किसी काम से शाहपुर आई थी। आरोप है कि विक्की ने उसका पीछा किया और खुद को तलाशी अधिकारी बताकर जांच के बहाने उसके साथ छेड़खानी की। महिला का आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने उसके दो मंगलसूत्र छीन लिए और पांच हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए। शाहपुर थानाध्यक्ष अंजय कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी शातिर किस्म का अपराधी है। उसके खिलाफ कैंट, गोरखनाथ और शाहपुर थानों में पहले से चार आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।