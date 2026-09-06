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Gorakhpur News: बीआरडी में अब होगी सीटीवीएस सर्जरी बाईपास से दिल के छेद तक का होगा इलाज

Sun, 06 Sep 2026 02:31 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sun, 06 Sep 2026 02:31 AM IST
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CTVS surgeries will now be performed at BRD; treatments ranging from bypass surgery to the repair of heart defects will be available.

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गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अब दिल और फेफड़ों से जुड़ी गंभीर बीमारियों की सर्जरी की सुविधा मिलने जा रही है।
मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस) विभाग शुरू कर दिया गया है। विभाग में डॉक्टर की तैनाती हो चुकी है और ओपीडी भी शुरू हो गई है। सीटीवीएस विभाग में हृदय और छाती से जुड़ी कई गंभीर बीमारियों की सर्जरी की जा सकेगी। इसमें सबसे प्रमुख बाईपास सर्जरी है। इसके अलावा जन्मजात या अन्य कारणों से दिल में बने छेद को सर्जरी के जरिये बंद करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। फेफड़े के पास गांठ समेत छाती से जुड़ी अन्य समस्याओं के मरीजों को भी ऑपरेशन की सुविधा मिल सकेगी।
विभाग में ओपीडी शुरू होने के बाद मरीजों की जांच और बीमारी का आकलन किया जा रहा है। सर्जरी शुरू करने के लिए जरूरी संसाधन और मानव संसाधन जुटाने की प्रक्रिया भी चल रही है। इसके तहत सीटीवीएस सर्जरी से जुड़े तकनीशियनों की भर्ती की जा रही है।
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प्राचार्य डॉ. धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि सीटीवीएस सेवा शुरू होना सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे हृदय व छाती की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।थ
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