{"_id":"6292e4017fe1c860a93e7134","slug":"elderly-beaten-to-death-in-gorakhpur","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP Crime: गोरखपुर में बुजुर्ग की पीटकर हत्या, पति-पत्नी सहित पांच के खिलाफ केस दर्ज","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sun, 29 May 2022 08:39 AM IST