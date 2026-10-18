Gorakhpur News: जटेपुर में 19.78 लाख से बनेगा धोबी घाट, रैन बसेरों की भी सुधरेगी व्यवस्था

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- धोबी समाज को मिलेगी सुविधा, परिसर में बाउंड्री और पानी की व्यवस्था- सर्दी में निराश्रितों और राहगीरों को राहत देने के लिए रैन बसेरों का होगा बेहतर रखरखावगोरखपुर। शहर में नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए नगर निगम ने धोबी घाट के निर्माण और रैन बसेरों की व्यवस्था बेहतर बनाने की तैयारी की है। वार्ड संख्या 27 जटेपुर में हुमायूंपुर चौक के पास 19.78 लाख रुपये की लागत से धोबी घाट बनाया जाएगा।नगर निगम कार्यकारिणी ने इसके निर्माण को मंजूरी दे दी है। यहां कपड़ों की धुलाई के लिए 14 पाट बनाए जाएंगे। साथ ही मीटिंग हॉल और परिसर की सुरक्षा के लिए बाउंड्री का निर्माण भी कराया जाएगा। दूसरी ओर, सर्दी के मौसम में निराश्रितों, राहगीरों और जरूरतमंदों को रात गुजारने के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रैन बसेरों के संचालन और रखरखाव पर भी ध्यान दिया जाएगा।-धोबी समाज को मिलेगा व्यवस्थित स्थानजटेपुर के हुमायूंपुर चौक के पास धोबी घाट बनने से कपड़े धोने का काम करने वाले लोगों को निर्धारित स्थान उपलब्ध होगा। इससे उन्हें कामकाज में सहूलियत मिलेगी और धुलाई के लिए व्यवस्थित सुविधा मिल सकेगी। प्रस्तावित धोबी घाट में 14 पाट बनाए जाएंगे। इसके अलावा लोगों के बैठने और आपसी बैठक करने के लिए मीटिंग हॉल भी बनाया जाएगा। परिसर को सुरक्षित रखने के लिए चारों तरफ बाउंड्री बनाई जाएगी। यहां पानी की उपलब्धता के लिए पहले से ही सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है। इससे धुलाई के लिए पानी की व्यवस्था करने में मदद मिलेगी।सर्दी में जरूरतमंदों को मिलेगा आश्रयशहर में सर्दी के मौसम को देखते हुए रैन बसेरों के संचालन और रखरखाव की व्यवस्था भी बेहतर बनाई जाएगी। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत संचालित इन रैन बसेरों में निराश्रितों, राहगीरों और दूसरे जरूरतमंद लोगों को रात गुजारने के लिए आश्रय मिलता है। ऐसे में इनके बेहतर रखरखाव, जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता और संचालन पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि ठंड के दौरान लोगों को परेशानी न हो। धोबी घाट के निर्माण और रैन बसेरों की व्यवस्था में सुधार से शहर में बुनियादी नागरिक सुविधाओं को विस्तार देने में मदद मिलेगी।