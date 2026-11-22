विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कॉलोनी निवासी रजत श्रीवास्तव के मुताबिक, 14 नवंबर को वह माता-पिता के साथ छठ पर्व मनाने ननिहाल गोला बाजार गए थे। 16 नवंबर को अकेले घर लौटे थे। 17 नवंबर की शाम करीब सात से साढ़े सात बजे घर पहुंचे तो बरामदे से सटे दरवाजे का ताला टूटा मिला। अंदर कमरे की दीवार में बनी अलमारी खुली थी और सामान बिखरा पड़ा था।इसी दौरान काला कपड़ा पहने एक व्यक्ति दिखाई दिया। रजत के पूछने पर वह सीढ़ियों के रास्ते छत पर चढ़कर भाग गया। जाते समय उनका मोबाइल पड़ोस की छत पर फेंक गया। शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे। जांच में सीढ़ी के पास लगे चैनल गेट का ताला भी टूटा मिला। रजत ने डायल 112 पर सूचना देने के बाद शाहपुर थाने में तहरीर दी।थाना प्रभारी अंजय कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने मौके से चोरी के उपकरणों से भरा बैग कब्जे में लिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में संदिग्ध कैद हुआ है। पुलिस उसकी पहचान कर तलाश में जुटी है।