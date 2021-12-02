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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Complaint lodged with the police alleging the demolition of the Municipal Corporation's boundary wall and pillars.

Gorakhpur News: नगर निगम की बाउंड्री व पिलर तोड़ने का आरोप, पुलिस से की शिकायत

Mon, 07 Sep 2026 02:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Mon, 07 Sep 2026 02:18 AM IST
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Complaint lodged with the police alleging the demolition of the Municipal Corporation's boundary wall and pillars.
एम्स। महादेव झारखंडी शिव मंदिर की ओर से नगर निगम को दी गई जमीन पर कराए जा रहे बाउंड्री निर्माण को तोड़ने का आरोप कुछ लोगों पर लगा है। मामले में झारखंडी शिव मंदिर सेवा समिति के व्यवस्थापक जुगल किशोर तिवारी ने एम्स थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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तहरीर में जुगल किशोर तिवारी ने आरोप लगाते हुए बताया कि मंदिर की भूमि और सीलिंग खाते की भूमि पर नगर निगम की ओर से बाउंड्री निर्माण कराया जा रहा है। शनिवार रात करीब 11 बजे कुछ लोग और उनके साथियों ने मौके पर पहुंचकर बाउंड्रीवाल व पिलर तोड़ दिए। आरोप है कि आरोपियों ने सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया।
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शिकायतकर्ता ने कहा कि इन लोगों की ओर से आगे भी निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न किए जाने की आशंका है। उन्होंने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ संबंधित आपराधिक धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। एम्स थाना प्रभारी महेंद्र पांडेय ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है। मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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