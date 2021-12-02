Gorakhpur News: नगर निगम की बाउंड्री व पिलर तोड़ने का आरोप, पुलिस से की शिकायत

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तहरीर में जुगल किशोर तिवारी ने आरोप लगाते हुए बताया कि मंदिर की भूमि और सीलिंग खाते की भूमि पर नगर निगम की ओर से बाउंड्री निर्माण कराया जा रहा है। शनिवार रात करीब 11 बजे कुछ लोग और उनके साथियों ने मौके पर पहुंचकर बाउंड्रीवाल व पिलर तोड़ दिए। आरोप है कि आरोपियों ने सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया।शिकायतकर्ता ने कहा कि इन लोगों की ओर से आगे भी निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न किए जाने की आशंका है। उन्होंने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ संबंधित आपराधिक धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। एम्स थाना प्रभारी महेंद्र पांडेय ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है। मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।