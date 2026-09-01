फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Collecting 1.5 lakh liters of milk daily through MPOs.

Gorakhpur News: एमपीओ से कर रहीं रोजाना डेढ़ लाख लीटर दुग्ध संग्रहण

Tue, 01 Sep 2026 02:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:34 AM IST
विज्ञापन
Collecting 1.5 lakh liters of milk daily through MPOs.
गोरखपुर। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से गठित श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (एमपीओ) पूर्वी उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहा है। एमपीओ से जुड़ी करीब 73 हजार महिलाएं वर्तमान में प्रतिदिन डेढ़ लाख लीटर दुग्ध का संग्रहण कर रही हैं। बीते तीन वर्षों में सदस्य महिलाओं को दुग्ध मूल्य के रूप में करीब 300 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जा चुका है।
विज्ञापन

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) के सहयोग से एमपीओ का पंजीकरण 29 अगस्त 2022 को हुआ था। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर 2023 से इसका परिचालन शुरू किया गया। एमपीओ के सीईओ धनराज साहनी के अनुसार गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ और संतकबीरनगर के करीब 1200 गांवों की महिलाएं इससे जुड़ चुकी हैं। दुग्ध का भुगतान हर 10 दिन में सीधे बैंक खातों में किया जाता है।
विज्ञापन


10 करोड़ रुपये का पशु ऋण भी दिलाया
महिला दुग्ध उत्पादकों की आय और पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एमपीओ की ओर से पशु खरीद के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग किया जा रहा है। अब तक करीब 10 करोड़ रुपये का पशु ऋण दिलाया जा चुका है। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण पशु पोषण, संतुलित आहार, वैज्ञानिक पशुपालन और पशु स्वास्थ्य पर भी जोर दिया जा रहा है। गांवों में उपचार और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए मोबाइल वेटरिनरी वैन संचालित की जा रही हैं। महिलाओं के लिए वैज्ञानिक पशुपालन, जागरूकता और नेतृत्व विकास प्रशिक्षण भी आयोजित किए जा रहे हैं। दुग्ध उत्पादक परिवारों के बच्चों के लिए करियर डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और गोबर के बेहतर उपयोग के लिए अब तक 100 घरेलू बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


गुजरात में 50 महिलाओं को मिलेगा वैज्ञानिक प्रशिक्षण
एमपीओ ने सदस्य पशुपालक महिलाओं को वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन और दुग्ध उत्पादन का प्रशिक्षण दिलाने की पहल भी की है। पहले चरण में 50 महिलाओं को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आणंद (गुजरात) भेजा गया है। अधिकारियों के अनुसार यह पहल महिलाओं की क्षमता बढ़ाने के साथ डेयरी व्यवसाय को अधिक व्यवस्थित और लाभकारी बनाने में मदद करेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed