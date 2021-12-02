Gorakhpur News: पोखरे की सफाई करने वाले युवकों से मिले सीएम योगी, की सराहना

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गोरखपुर। पूर्वांचल के प्रमुख शक्तिपीठ मां तरकुलहा देवी धाम परिसर स्थित ऐतिहासिक पोखरे की श्रमदान के जरिये सफाई करने वाले दो युवकों को बुलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात की। उनके काम की सराहना करते हुए आश्वासन दिया कि मां तरकुलहा देवी धाम के सामने स्थित प्राचीन पोखरे का सुंदरीकरण और स्थायी जीर्णोद्धार जल्द कराया जाएगा। मां तरकुलहा देवी के मंदिर के सामने ऐतिहासिक पोखरे को जलकुंभी और गंदगी से मुक्त करने के लिए चौरीचौरा क्षेत्र के भाऊपुर गांव के दो युवकों अनुपम गुप्ता और करन निषाद ने पांच सितंबर से प्रतिदिन श्रमदान का कार्य शुरू किया। श्रद्धा और सेवा भाव से किए जा रहे इस कार्य को देखकर मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने भी युवाओं की सराहना की। मंदिर ट्रस्ट ने भी उनके सेवा भाव और समर्पण की प्रशंसा की।