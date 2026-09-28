Gorakhpur News: कार की टक्कर से कक्षा सात के छात्र की मौत

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जगतबेला। पीपीगंज थाना क्षेत्र के कालेसर-जंगल कौड़िया मार्ग पर रविवार को कार की टक्कर से साइकिल सवार कक्षा सात के छात्र जैद की मौत हो गई। हादसे की जानकारी पर परिजन में चीख-पुकार मच गई। वहीं, भीटनी गांव में शोक की लहर दौड़ गई।भीटनी डोहरिया निवासी 12 वर्षीय जैद अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाने के लिए गांव के सामने फोरलेन पर गया था। इसी दौरान कालेसर की तरफ से जंगल कौड़िया की ओर जा रही कार अनियंत्रित होकर जैद की साइकिल से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि जैद गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जंगल कौड़िया पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद जैद को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे। जैद सेंट जोसेफ स्कूल में कक्षा सात का छात्र था। वह तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ा था। उसके पिता जबीउल्लाह उर्फ जेबी, डोहरिया में कोचिंग पढ़ाते हैं। ग्रामीणों ने सड़क पर वाहनों की तेज रफ्तार और लापरवाही पर चिंता जताई। सीओ कैंपियरगंज अनुराग सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।