Gorakhpur News: पुरानी रंजिश में दो पक्षों में मारपीट, छह लोग घायल

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दीपक सिंह ने तहरीर में आरोप लगाया कि पड़ोसी समर्थ चंद, सिद्धार्थ चंद और उनके पिता मिथिलेश चंद ने घर में घुसकर गड़ासी व लाठी-डंडों से हमला किया। इसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं। वहीं, मिथिलेश चंद ने आरोप लगाया कि सुबह दूध लेने जाते समय दीपक सिंह ने गाली-गलौज शुरू कर दी और अपने पिता राजू सिंह व भाई राम सिंह के साथ लाठी-डंडे लेकर दौड़ा लिया। विज्ञापन

दीपक सिंह ने तहरीर में आरोप लगाया कि पड़ोसी समर्थ चंद, सिद्धार्थ चंद और उनके पिता मिथिलेश चंद ने घर में घुसकर गड़ासी व लाठी-डंडों से हमला किया। इसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं। वहीं, मिथिलेश चंद ने आरोप लगाया कि सुबह दूध लेने जाते समय दीपक सिंह ने गाली-गलौज शुरू कर दी और अपने पिता राजू सिंह व भाई राम सिंह के साथ लाठी-डंडे लेकर दौड़ा लिया।

गोला। थाना क्षेत्र के सहदोडाड़ गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल दीपक सिंह को चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर दोनों पक्षों के दो-दो लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है।