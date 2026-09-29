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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Children should visit the press to see and understand how hard journalists work to bring the truth to light.

Gorakhpur News: बच्चे प्रेस का दौरा करें, जाकर देखें और समझें कि सच्ची खबर सामने लाने के लिए पत्रकार कितनी मेहनत करते हैं

Tue, 29 Sep 2026 02:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:55 AM IST
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Children should visit the press to see and understand how hard journalists work to bring the truth to light.
गोरखपुर। मुख्यमंत्री ने कहा बच्चों और युवाओं को समाचार पत्रों की कार्यप्रणाली से परिचित कराने पर जोर देते हुए कहा कि उन्हें अखबार के दफ्तरों, विशेष रूप से प्रिंटिंग प्रेस का भ्रमण कराया जाना चाहिए। इससे नई पीढ़ी को यह समझने का अवसर मिलेगा कि एक सही और विश्वसनीय खबर पाठकों तक पहुंचाने के लिए पत्रकार कितनी मेहनत करते हैं।
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उन्होंने कहा कि बच्चे स्वयं देखें कि एक पत्रकार तथ्य जुटाने, जानकारी की पुष्टि करने और अफवाहों पर विराम लगाने के लिए किस तरह दिन-रात काम करता है। समाचार केवल घटनाओं का विवरण नहीं होता, बल्कि उसके पीछे सत्यता की जांच और जिम्मेदारी का बड़ा दायित्व भी होता है।
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मुख्यमंत्री ने अमर उजाला से कहा वह इस दिशा में पहल करे और समय-समय पर बच्चों तथा युवाओं को प्रेस कार्यालयों का भ्रमण कराए। इससे उनमें पत्रकारिता के प्रति समझ विकसित होगी और वे विश्वसनीय समाचार तथा अफवाहों के बीच अंतर को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे।
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