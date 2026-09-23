चौरीचौरा : रेलवे ओवरब्रिज बनकर लगभग तैयार
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Wed, 23 Sep 2026 02:55 AM IST
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सरदारनगर। चौरीचौरा के भोपा बाजार स्थित रेलवे समपार फाटक संख्या 147बी पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का काम अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। पुल पर लेपन समेत अन्य कार्य चल रहे हैं। वर्षों से फाटक पर लगने वाले जाम से परेशान लोगों को अब ओवरब्रिज के शुरू होने का इंतजार है। हालांकि स्थानीय व्यापारी ओवरब्रिज को वाई मॉडल में बनाने की मांग पर अब भी कायम हैं। ओवरब्रिज को पहले वाई मॉडल में स्वीकृत किए जाने की बात कही गई थी लेकिन बाद में स्वरूप बदलकर एल मॉडल में निर्माण शुरू कर दिया गया। मौजूदा स्वरूप में पुल का एक सिरा शहीद स्मारक की ओर जा रहा है। रेलवे ट्रैक के ऊपर गर्डर लॉन्चिंग का काम भी पूरा हो चुका है। स्थानीय व्यापारियों अनूप जायसवाल, राजेश जायसवाल कहना है कि वाई मॉडल में पुल बनने से आसपास के गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलती। इससे व्यापारियों, ग्राहकों, मरीजों और तीमारदारों को सुविधा होगी।
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