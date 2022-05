{"_id":"62735a860fd60c7b8747c4d5","slug":"chargesheet-filed-in-48-hours-in-miscreants-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: दुष्कर्म मामले में 48 घंटे में चार्जशीट दाखिल, सीओ कोतवाली को एसएसपी ने किया सम्मानित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Thu, 05 May 2022 10:33 AM IST