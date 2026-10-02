Gorakhpur News: जमीन बैनामा के नाम पर 25 लाख की जालसाजी, दंपती पर रिपोर्ट

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गीडा। थाना क्षेत्र में जमीन बैनामा कराने के नाम पर 25 लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर एसएसपी के आदेश से पुलिस ने दंपती के खिलाफ जालसाजी, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का प्राथमिकी दर्ज की है। बेतियाहाता, कैंट निवासी शिवम शुक्ल ने पुलिस को बताया कि उसकी मुलाकात इंदिरापुरम, गाजियाबाद निवासी कृष प्रताप सिंह और उसकी पत्नी प्रेमलता से हुई थी। दोनों ने गाटा संख्या 664 में 30 डिसमिल जमीन का सौदा 48 लाख रुपये में तय किया। जमीन को सड़क पर स्थित बताया गया था। इसके बाद शिवम ने 25 लाख रुपये आरटीजीएस के जरिये आरोपियों के खाते में भेज दिए। रकम की व्यवस्था होने के बाद शिवम ने बैनामा कराने के लिए कहा तो आरोपी टालमटोल करने लगे। आरोप है कि 13 जून को फोन पर रुपये वापस मांगने पर दोनों ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। थाना प्रभारी अश्वनी पांडेय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।