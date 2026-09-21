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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Brother-in-law accused of entering house and committing rape; police have initiated an investigation.

Gorakhpur News: देवर पर घर में घुसकर दुष्कर्म करने का आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच

Mon, 21 Sep 2026 02:32 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Mon, 21 Sep 2026 02:32 AM IST
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Brother-in-law accused of entering house and committing rape; police have initiated an investigation.
चौरीचौरा। थाना क्षेत्र की एक विवाहिता ने अपने अविवाहित देवर पर आधी रात घर में घुसकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक, 17 सितंबर की रात वह घर में अकेली सो रही थी, तभी देवर झोपड़ी में घुस आया और मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। सास के जागने और शोर मचाने पर आरोपी भाग गया। पीड़िता ने गोरखपुर जोन के एडीजी को प्रार्थना पत्र देकर मेडिकल परीक्षण, प्राथमिकी दर्ज करने और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है।
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पीड़िता ने बताया कि उसके पति बाहर रहकर मजदूरी करते हैं। आरोप है कि देवर पहले भी उसके साथ छेड़खानी और मारपीट कर चुका है, जिसके संबंध में चौरीचौरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़िता का दावा है कि करीब एक महीने पहले जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद देवर उसे धमकी दे रहा था। वह कहता था कि जमानत हो गई है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
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पीड़िता के अनुसार, 17 सितंबर की आधी रात देवर ने घर में घुसकर उसे डराया-धमकाया और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। इसी दौरान सास की नींद खुल गई। उनके शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग गया। एडीजी कार्यालय में दिए गए प्रार्थना पत्र पर संबंधित थाना और पुलिस अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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चौरीचौरा थाना प्रभारी वेद प्रकाश ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। पहले भी देवर के खिलाफ भाभी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घर में काफी समय से विवाद चल रहा है। मामले की जांच कर साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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